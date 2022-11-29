La giunta comunale dà il disco verde alla progettazione relativa ai lavori di “Sistemazione e ripristino della officiosità idraulica e messa in sicurezza del rischio idrogeologico”

La giunta comunale di Spadola, presieduta dal sindaco Cosimo Damiano Piromalli, ha provveduto a licenziare la progettazione definitiva relativa ai lavori di “Sistemazione e ripristino della officiosità idraulica e messa in sicurezza del rischio idrogeologico delle aree urbane a ridosso dei torrenti Rio Zucchi, Rio Budello e Rio Mulinello” per un importo complessivo dei lavori pari 1.045.000,00 euro. L’intervento sarà finanziato con le somme del Ministero dell’Interno nell’ambito della Legge 145 del 30 dicembre 2018. Nella delibera licenziata dall’esecutivo comunale viene spiegato che i Comune «ha avanzato al Ministero dell’Interno istanza per la concessione di contributi finalizzati alla “messa in sicurezza degli edifici e del territorio”».



A seguito dello scorrimento della graduatoria, «sono stati individuati gli enti che, per effetto dello scorrimento sono stati destinatari del contributo previa manifestazione d’interesse al medesimo contributo. Il Comune di Spadola – si legge ancora nel testo della delibera di giunta – ha quindi manifestato l’interesse ad ottenere il contributo per la realizzazione dell’opera “Sistemazione e ripristino della officiosità idraulica e messa in sicurezza del rischio idrogeologico delle aree urbane a ridosso dei torrenti Rio Zucchi, Rio Budello e Rio Mulinello per l’importo di 950.000,00 euro. Nell’allegato A del decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021 il Comune di Spadola, inserito in graduatoria al posto 8.485, è risultato beneficiario del contributo per la realizzazione dell’opera». [Continua in basso]

L’amministrazione comunale di Spadola, poi, con delibera di giunta del 28 maggio scorso ha approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economico relativo al suddetto progetto. Alla giunta Piromalli, quindi, una volta preso atto che il professionista incaricato della progettazione ha trasmesso lo scorso 20 settembre la progettazione definitiva dei lavori per il complessivo importo di 1.045.000,00 euro, non è rimasto altro da fare che portare il tutto al tavolo per l’approvazione.

LEGGI ANCHE: Manifestazione dei sindaci delle Serre a difesa dell’ospedale, ma il sindaco Barillari non c’è – Video

Assistenza familiare, il Distretto sanitario di Serra riapre i termini per i fondi: 19 i Comuni interessati