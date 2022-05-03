Sottoscritto dalle due amministrazioni un Protocollo d’intesa. Interventi in tutte le arterie provinciali ricadenti nel territorio comunale

Avviati i lavori di pulizia e bonifica della strada provinciale 11 Vibo-Triparni-Portosalvo. L’iniziativa è frutto di un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo e quella provinciale nella persona del presidente Salvatore Solano. L’intervento si è reso necessario per restituire maggior decoro alle strade interessate oltre che per i benefici in termini di servizi per entrambi gli enti. «L’attività, effettuata quest’anno in largo anticipo rispetto alla stagione estiva, – fa sapere l’assessore comunale all’Ambiente Vincenzo Bruni – prevede interventi di eliminazione della vegetazione spontanea e la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le sedi stradali. L’attività, che ha visto promotore dell’iniziativa già nel 2021 l’assessorato all’Ambiente del Comune, si è velocemente concretizzata grazie all’impulso del dirigente Domenico Libero Scuglia e sarà coordinata dal Dec comunale del servizio di igiene ambientale Francesco Russo e per la Provincia dal consigliere delegato Alessandro Lacquaniti e dall’ingegnere Maria Conocchiella, responsabile della viabilità provinciale.



I lavori – riferisce sempre l’assessore di Palazzo Luigi Razza – «prevedono l’impiego di macchinari e personale in dotazione all’amministrazione provinciale e automezzi e personale della ditta Ecocar affidataria del servizio di igiene ambientale da parte del Comune che provvederà a raccogliere e a conferire agli impianti i rifiuti rimossi. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane su tutte le strade provinciali ricadenti nel territorio comunale».