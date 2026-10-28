I ragazzi del Liceo Scientifico e dell’IPSIA dell’Istituto Rita Levi Montalcini hanno ripulito l’arenile. Calabria Maceri ha ritirato quanto raccolto, tra plastica e rifiuti ingombranti

Trenta sacchi di rifiuti, una ventina dei quali pieni soltanto di plastica. E poi copertoni e altri materiali ingombranti abbandonati sulla spiaggia. È il bilancio della giornata di pulizia che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” di Filadelfia, tornati sul litorale di Colamaio, a Pizzo, per un'iniziativa dedicata alla tutela dell'ambiente.

Un intervento che ha permesso di restituire decoro a un tratto di costa, ma che ha anche riportato l'attenzione su un problema tutt'altro che risolto: l'abbandono dei rifiuti sulle spiagge del Vibonese, con la plastica che continua a rappresentare una delle principali minacce per gli ecosistemi marini e costieri.

Gli studenti al lavoro insieme al WWF

L'iniziativa si è svolta lunedì 26 ottobre, in occasione della Giornata dell'Ambiente, dando continuità a un'esperienza già realizzata lo scorso anno. A promuoverla è stato l'istituto scolastico guidato dalla dirigente Maria Viscone, con il coordinamento della professoressa Giusy Suppa, docente di Scienze naturali, chimiche e biologiche del Liceo Scientifico di Filadelfia.

All'attività hanno partecipato gli studenti del Liceo Scientifico e dell'IPSIA, accompagnati dai docenti e affiancati dai rappresentanti del WWF di Vibo Valentia, tra i quali Pino Paolillo, responsabile del settore Conservazione.

I ragazzi hanno percorso la spiaggia raccogliendo i materiali abbandonati. Circa trenta i sacchi riempiti, venti dei quali esclusivamente di plastica, ai quali si sono aggiunti copertoni e altri rifiuti ingombranti rinvenuti nell'area.

A completare l'operazione è intervenuta la ditta Calabria Maceri, che ha provveduto al ritiro dei rifiuti raccolti, consentendo di portare a termine l'intervento.

Una lezione di educazione civica fuori dalle aule

Il ritorno a Colamaio, a distanza di un anno dalla precedente iniziativa, ha assunto anche un significato particolare. Trovare ancora una volta così tanti rifiuti sulla stessa spiaggia ha offerto agli studenti l'occasione per confrontarsi direttamente con la persistenza dell'inquinamento e con la necessità di una tutela ambientale che non si limiti alle singole giornate di sensibilizzazione.

L'attività si inserisce nei percorsi di Educazione civica e negli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, portando l'apprendimento fuori dalle aule e trasformandolo in un'esperienza concreta di cittadinanza attiva.

Per l'Istituto “Rita Levi Montalcini”, la giornata rappresenta un ulteriore tassello di un percorso educativo fondato sulla responsabilità individuale e collettiva. E il risultato ottenuto a Colamaio racconta anche un'altra realtà: una spiaggia ripulita grazie all'impegno degli studenti, ma ancora esposta all'inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti nell'ambiente.