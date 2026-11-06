Dopo diversi giorni con l’anticiclone che ha preso possesso della Calabria, ecco che tra oggi e domani una nuova perturbazione raggiungerà la regione apportando piogge e locali temporali.

Durante la giornata di oggi assisteremo a condizioni meteorologiche stabili con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio/sera la perturbazione si avvicinerà sulla Calabria apportando piogge e locali temporali a partire dai settori Tirrenici del Cosentino, Lametino, Vibonese e Reggino. Col passare delle ore e soprattutto nella notte le precipitazioni sconfineranno fin verso le aree interne e Joniche della regione con piogge che localmente risulteranno di moderata intensità. Tale situazione durerà anche durante la prima parte della giornata di sabato con piogge sparse su gran parte della Calabria ma alternate a fasi più asciutte. Previsto un generale miglioramento invece a partire dal pomeriggio/sera.

Le temperature rimarranno pressoché stazionarie con valori massimi al di sotto delle medie stagionali, mentre i venti si manterranno perlopiù moderati.