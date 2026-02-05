Dopo il grande successo della prima edizione rivolta al mondo della scuola, il Comune di Vibo Valentia lancia la seconda edizione del Premio “Vibo Smart”, per il 2026, questa volta interamente dedicata alle imprese del territorio. L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Digitalizzazione e Innovazioni tecnologiche e mira a valorizzare progetti e soluzioni in grado di rendere la città sempre più digitale, sostenibile, inclusiva e attenta alla qualità della vita, con particolare riguardo al recupero delle aree degradate.

Chi potrà candidarsi

Potranno candidarsi tutte le imprese interessate, presentando progetti o iniziative, già realizzati o in corso di svolgimento, che propongano modelli innovativi di sviluppo digitale e sostenibile, con un impatto positivo sui servizi e sulla vivibilità urbana. Scadenza per la presentazione del progetto: 15 maggio 2026.

Una giuria di esperti, nominata dal Comune, valuterà le candidature sulla base di criteri quali l’impatto sul miglioramento dei servizi pubblici e della vivibilità, il valore e la qualità del contenuto digitale e tecnologico, la coerenza con i temi del bando e l’efficacia comunicativa del progetto.

Premio da 5mila euro

All’impresa vincitrice sarà assegnato un premio del valore di 5.000 euro per la realizzazione del progetto, oltre alla possibilità di beneficiare di forme di sponsorizzazione e visibilità istituzionale. L’assessore all’Innovazione tecnologica, Luisa Santoro: «Con la seconda edizione di “Vibo Smart” compiamo un passo ulteriore nel percorso di trasformazione della nostra città in una comunità realmente digitale, sostenibile e inclusiva, coinvolgendo questa volta in modo diretto il tessuto imprenditoriale locale. Le imprese sono attori fondamentali del cambiamento e possono mettere in campo soluzioni innovative capaci di migliorare concretamente i servizi, gli spazi urbani e la qualità della vita delle persone, soprattutto nei quartieri e nelle aree che hanno più bisogno di rigenerazione».

«Lo scorso anno - prosegue l’assessore Santoro - abbiamo scelto di dedicare il Premio “Vibo Smart” alle scuole superiori, ottenendo una partecipazione straordinaria di studenti, docenti e dirigenti scolastici. È nata così l’app “Pietre di Fede”, un progetto che ha saputo unire tecnologia, valorizzazione del patrimonio storico-religioso e coinvolgimento dei giovani, diventando un esempio concreto di come l’innovazione possa raccontare e rilanciare la nostra città. Vogliamo che la stessa energia e creatività si sprigioni ora dal mondo delle imprese, creando nuove opportunità di sviluppo, lavoro e innovazione sociale per Vibo Valentia». Da qui l’invito a «tutte le realtà produttive - conclude l’assessore - a cogliere questa occasione, candidando progetti che guardino al futuro con coraggio e visione. Vibo ha dimostrato di avere talenti e idee all’altezza delle sfide della transizione digitale ed ecologica: con “Vibo Smart” intendiamo continuare a fare rete e a costruire, passo dopo passo, una città sempre più intelligente e accogliente».

L’Avviso e l’allegato per la partecipazione al premio sono scaricabili sul sito istituzionale (clicca qui).