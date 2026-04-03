Durante l’’iniziativa verranno esposte le opere realizzate dagli studenti partecipanti con materiali riciclati
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Il 10 aprile 2026 Tropea celebrerà la Giornata del mare, appuntamento annuale organizzato dal Vela Club Tropea al porto di Tropea, con l’obiettivo di promuovere la cultura della tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio marino. L’iniziativa rappresenta un importante momento di riflessione sull’importanza della conservazione degli ecosistemi marini, sensibilizzando cittadini, istituzioni e giovani sulle tematiche legate alla sostenibilità e alla salvaguardia del mare. I dettagli sono contenuti in una nota stampa dei promotori.
Alla manifestazione prenderanno parte le istituzioni pubbliche, la Federazione Italiana Vela – 6ª Zona Calabria-Basilicata e varie associazioni territoriali impegnate nella tutela dell’ambiente marino e nella diffusione della cultura nautica. La presenza congiunta di realtà istituzionali e associative testimonia il forte impegno condiviso nel promuovere comportamenti responsabili verso il mare e le sue risorse.
L’edizione 2026 della Giornata del Mare – prosegue il comunicato - si distinguerà inoltre per il forte coinvolgimento degli studenti, protagonisti del concorso artistico “Arte dal mare: riciclo, creatività e futuro”, promosso dal Vela Club Tropea. Durante l’evento verranno esposte le opere realizzate dagli studenti partecipanti con materiali riciclati, espressione concreta di sensibilità ambientale e creatività giovanile. I lavori sono oggetto di valutazione da una commissione tecnica proprio in questi giorni e saranno assegnati riconoscimenti sia agli studenti sia agli istituti scolastici coinvolti, premiando l’impegno verso un futuro più sostenibile.
L’evento - si fa rilevare -ospiterà inoltre la mostra fotografica itinerante della Guardia Costiera - Capitaneria di Porto Vibo Valentia dal titolo: "Ancorati al passato con rotta verso il futuro". «La Giornata del Mare si conferma così un’importante occasione di educazione ambientale e partecipazione civica, capace di rafforzare il legame tra territorio, istituzioni e nuove generazioni. Il Vela Club Tropea continua a distinguersi per il suo ruolo attivo nella diffusione di un messaggio costruttivo e responsabile, contribuendo a formare cittadini consapevoli e sensibili al rispetto del mare, patrimonio prezioso da proteggere e valorizzare per il futuro», concludono i promotori.