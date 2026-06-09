A partire da domani, mercoledì 10 giugno, su iniziativa dell’assessorato alla Manutenzione del Comune di Vibo Valentia, prenderà il via un fitto programma di interventi di pulizia e manutenzione dei fossi e dei torrenti che attraversano il territorio comunale e sfociano nelle acque di Vibo Marina, Bivona e Trainiti. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale.

Le attività, realizzate in collaborazione con Calabria Verde, mirano a garantire la piena funzionalità dei corsi d’acqua, prevenire criticità idrauliche e migliorare la qualità ambientale delle aree costiere.

Il primo intervento è programmato per domani, con l’avvio delle operazioni nel fosso Tomarchiello, punto strategico per il deflusso delle acque verso il litorale.

«Si tratta di un lavoro importante e atteso - spiega l’assessore alla Manutenzione Francesco Colelli -. Con l’arrivo della bella stagione abbiamo deciso di accelerare un programma di interventi che non può più essere affrontato in modo sporadico o emergenziale. La pulizia dei fossi e dei torrenti è fondamentale per la sicurezza del territorio, per la tutela dell’ambiente e per la qualità delle nostre acque costiere. Ringrazio Calabria Verde per la collaborazione e per la professionalità con cui sta affiancando il Comune in questo percorso. È un impegno che proseguirà nelle prossime settimane, interessando progressivamente tutti i corsi d’acqua del nostro territorio».