Denuncia del coordinatore comunale della Lega che ricorda la pericolosità del torrente in caso di un nubifragio

«Il fosso La Badessa che attraversa Vibo Marina per sboccare a mare nella zona Pennello è un fattore di alto rischio per l’incolumità della popolazione in caso di violente precipitazioni come quelle cadute sulle Marche nei giorni scorsi». A denunciare la situazione di pericolo è Mino De Pinto, coordinatore comunale Lega Salvini, il quale ha effettuato un rapido sopralluogo sollecitato da alcuni cittadini. «Il fosso in alcuni punti è ostruito dalla folta vegetazione sviluppatasi e da canneti – evidenzia De Pinto –. Una situazione di potenziale pericolo per Vibo Marina in caso di un nubifragio. E’ necessario intervenire con urgenza per rimettere in sicurezza idraulica tutto il tracciato. Non dobbiamo dimenticare la fragilità di questo territorio – prosegue ancora l’esponente del Carroccio vibonese – dove nel 2006 una violenta alluvione provocò danni e vittime, con conseguenze che avrebbero potuto essere peggiori se l’evento fosse avvenuto di notte, Sollecito chi di competenza, Regione e Comune, ad intervenire immediatamente e a monitorare anche gli altri fossi che attraversano il territorio comunale. La prevenzione in questi casi è molto importante per evitare rischi che possono essere anche catastrofici».