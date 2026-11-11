Vibo Valentia supera il 79% di raccolta differenziata e, secondo i dati riferiti al 2025 del rapporto Ecosistema Urbano richiamati dall’amministrazione comunale, conquista il primo posto tra i capoluoghi del Sud peninsulare e il 20° posto in Italia (ex aequo con Bergamo). Un risultato che il Comune affianca a quello sulla produzione complessiva di rifiuti: 447 chilogrammi per abitante, dato che colloca la città al ventesimo posto nazionale. Dietro Vibo le altre province calabresi, con Catanzaro al 67,9% e Cosenza al 58,2%, mentre Crotone e Reggio Calabria restano sotto il 40%.

«Un risultato che assume un valore ancora più importante – commenta il sindaco Enzo Romeo – se rapportato al contesto regionale e nazionale. Vibo Valentia svetta al primo posto tra tutti i capoluoghi della Calabria, staccando di molto la media regionale del 58,45%».

La differenziata oltre il 79% e l’obiettivo per i prossimi anni

Stando ai numeri riportati nella nota, tra i capoluoghi del Sud peninsulare alle spalle di Vibo si colloca Matera, al 70%. Il dato vibonese supera inoltre di oltre tredici punti la media nazionale indicata dal Comune, pari al 66,15%. «Il successo vibonese – aggiunge Romeo – non si limita alla capacità di differenziare, ma risiede alla radice: la riduzione dei rifiuti prodotti».

L’assessore all’Ambiente Marco Miceli lega i due indicatori alla gestione del servizio: «Con appena 447 kg di produzione complessiva di rifiuti pro capite, Vibo Valentia si piazza al 20° posto in Italia. Questo doppio indicatore (alta percentuale di differenziata e bassa produzione pro capite) evidenzia l’efficienza del servizio di raccolta».

L’amministrazione segnala anche i risultati di alcuni mesi del 2026: 80,65% a maggio, 79,32% a giugno, 79,39% a luglio e 79,98% ad agosto. L’obiettivo indicato dall’assessore è mantenere i livelli raggiunti e superare nel giro di un paio d’anni la soglia dell’80%.

I ringraziamenti a cittadini, operatori e uffici comunali

«I meriti di questo primato – rimarca Miceli – vanno attribuiti in primis ai cittadini di Vibo Valentia, per il loro quotidiano senso civico, agli operatori della ditta Muraca coordinati da Rino Farfaglia per il costante e capillare lavoro sul territorio, e agli uffici comunali».

L’assessore cita la dirigente Lorena Callisti, il Dec Franco Russo, il Rup Pino Crispino, l’ingegnere Alfredo Santini e la dipendente del settore Francesca Morabito, ringraziati «per l’attenta attività di programmazione e gestione del servizio».

La stessa nota riconosce la presenza di difficoltà nella corretta separazione dei rifiuti e di comportamenti incivili che provocano degrado e danni ambientali. Su questo fronte, il Comune riferisce di avere rafforzato i controlli sul territorio attraverso gli addetti della Muraca, in coordinamento con la Polizia locale.

Il patrimonio verde: un saldo positivo di 302 alberi

Il bilancio ambientale illustrato dall’amministrazione comprende infine il patrimonio arboreo. Secondo il Comune, nell’ultimo anno e mezzo Vibo Valentia ha registrato un saldo positivo di 302 alberi: il conteggio tiene già conto delle piante cadute o rimosse per motivi di sicurezza.