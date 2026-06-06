Il fine settimana si apre all'insegna del bel tempo nel Vibonese, dove l'alta pressione continua a dominare la scena meteorologica garantendo condizioni di stabilità su tutto il territorio. La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da giornate soleggiate e da cieli generalmente poco nuvolosi, con un clima gradevole e temperature pienamente estive.

Anche nel Vibonese gli effetti dell'anticiclone si sono fatti sentire senza particolari eccezioni. Solo nelle aree montuose dell'entroterra calabrese si sono osservati locali addensamenti pomeridiani accompagnati da deboli e sporadici piovaschi, fenomeni che tuttavia non hanno avuto alcun impatto significativo.

La situazione resterà sostanzialmente invariata sia sabato che domenica. Nelle ore più calde della giornata potranno svilupparsi alcune nubi lungo i rilievi delle Serre, favorite dall'ingresso di correnti leggermente più fresche in quota. Anche in questo caso non sono previste precipitazioni di rilievo.

Le temperature si manterranno stabili o in lieve diminuzione nei valori massimi. Lungo la fascia costiera del Vibonese il termometro si attesterà generalmente tra i 27 e i 29 gradi, mentre nelle zone interne non si escludono punte di 30-31 gradi.