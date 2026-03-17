L’ultimo intervento, prima del referendum del 22 e 23 marzo, sulla riforma costituzionale della giustizia, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, lo farà a Locri venerdì 20 marzo alle 19:00 al Palazzo della Cultura di via Trieste.

Il procuratore sarà ospite di un incontro che vedrà la partecipazione di più ospiti che porteranno le ragioni del No alla riforma costituzionale che imporrebbe un nuovo assetto della magistratura.

Dopo i saluti istituzionali dialogheranno con la giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo, il sostituto procuratore della repubblica di Locri, Eleonora Mazzitelli, il giornalista e autore televisivo Luca Sommi, lo storico, saggista e professore alla Queen’s University Antonio Nicaso e, infine, il procuratore Nicola Gratteri.

Gli interventi saranno intervallati da due contributi video inviati dai giornalisti Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, e Andrea Scanzi.

Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito e la pagina Facebook di LaC News24.