L’amministrazione comunale di Vibo Valentia è lieta di annunciare il completamento dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione degli immobili siti nelle frazioni di Vena Media e Vena Inferiore, destinati rispettivamente a Centro culturale e Centro di aggregazione sociale nell’ambito del progetto “Aggreghiamo nelle Frazioni”.

I fondi

L’intervento è stato reso possibile grazie al finanziamento del Ministero dell’Interno attraverso il Programma operativo nazionale “Legalità” FESR 2014-2020 e il Poc “Legalità” 2014-2020, finalizzato al recupero di beni pubblici da destinare all’integrazione dei migranti regolari.

Il taglio del nastro

L’inaugurazione si terrà il 18 dicembre 2025 con il seguente programma: ore 9:30 – inaugurazione del Centro culturale a Vena Media; a seguire – inaugurazione del Centro di aggregazione sociale a Vena Inferiore.

Alla cerimonia prenderà parte il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, insieme alle autorità locali e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, esprime «profonda soddisfazione per la realizzazione di un progetto che rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del territorio, e nello specifico delle frazioni, e la promozione dell’inclusione sociale».