A fare irruzione tre malviventi con volto travisato e pistola. Bottino ancora da quantificare e immagini degli impianti di videosorveglianza al vaglio dei carabinieri

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Tropea per far luce su una rapina a mano armata compiuta sabato sera a Santa Domenica di Ricadi. Almeno tre rapinatori, armati con una pistola e con il volto travisato, hanno fatto irruzione nei locali di un punto Snai e, sotto la minaccia dell’arma, si sono fatti consegnare l’incasso per poi dileguarsi velocemente subito dopo il colpo. Il “bottino” della rapina è ancora in corso di quantificazione.

I militari dell’Arma, accorsi sul posto per i primi rilievi, hanno ascoltato il titolare del punto Snai e stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Utili alle indagini – sulle quali i carabinieri mantengono il più stretto riserbo – potrebbero arrivare dalla visione delle immagini immortalate da alcuni impianti di videosorveglianza della zona.