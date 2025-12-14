Il Questore di Vibo Valentia ha disposto l’allontanamento dal territorio di Soriano Calabro di un 57enne pluripregiudicato, responsabile di una truffa ai danni di una ditta locale. L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, aveva ritirato merce per un valore di circa 7.000 euro simulando un pagamento mai avvenuto, ingannando così l’impresa.

Le indagini, condotte dal personale del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, hanno permesso di accertare la responsabilità del 57enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la persona, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. A seguito di ciò, il Questore ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via che gli vieta di fare ritorno a Soriano Calabro per tre anni. La violazione del provvedimento comporta le sanzioni previste dall’articolo 76 del D.Lgs. 159/2011, con pene che vanno dalla reclusione da 6 a 18 mesi e multe fino a 10.000 euro.

Nella stessa giornata, su segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, un altro Foglio di Via è stato emesso nei confronti di un 44enne pluripregiudicato sorpreso a Monterosso Calabro a effettuare abusivamente la raccolta e il trasporto di rifiuti.

I provvedimenti rientrano nell’azione della Questura e delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e legalità sul territorio, contrastando episodi di truffa, abusi e comportamenti illeciti che minacciano la comunità locale.