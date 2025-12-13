Si trova in coma farmacologico la donna di 47 anni investita ieri sera, poco prima delle 20, lungo una strada del paese alle porte di Vibo Valentia. La donna, residente a San Costantino Calabro e dipendente dell’ospedale Jazzolino si trova attualmente all’ospedale di Reggio Calabria, dove è stata trasferita d’urgenza a causa della gravità delle ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione, la 47enne stava passeggiando insieme a un’amica quando una vettura di grossa cilindrata, proveniente dallo stesso senso di marcia, le ha improvvisamente travolte. Dopo l’impatto, l’automobilista non si sarebbe fermato a prestare soccorso, dileguandosi rapidamente e lasciando le due donne sull’asfalto.

Ad avere la peggio è stata la 47enne, che ha riportato un grave trauma con edema cerebrale. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi prima del trasferimento d’urgenza nel presidio ospedaliero reggino. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata: le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione del quadro clinico. In stato di choc l’amica che si trovava con lei, colpita solo di striscio e medicata per lievi ferite. Nelle ore successive all’incidente, l’automobilista coinvolto – che inizialmente non si era fermato – si sarebbe presentato spontaneamente presso una caserma dei carabinieri. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei militari dell’Arma che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Fondamentale potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso le fasi dell’investimento.

Intanto San Costantino Calabro vive ore di grande apprensione. La notizia dell’incidente si è rapidamente diffusa in paese e sono tanti i messaggi di vicinanza e le preghiere che si stanno levando per la guarigione della 47enne. Una comunità intera resta con il fiato sospeso, in attesa di notizie positive dall’ospedale.