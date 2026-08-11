Questa sera dalle 20.30 l’appuntamento con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo. Esperti e astrofili guideranno il pubblico alla scoperta di pianeti, stelle, nebulose e galassie in una serata scientifica ed educativa aperta a tutti

Il fascino del cielo d’agosto, tra le stelle cadenti di San Lorenzo e l’attesa per l’eclissi solare, arriva anche nel Vibonese con un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica e alla divulgazione scientifica. Questa sera, martedì 11 agosto, a partire dalle ore 20.30, il Popilia Country Resort, nel territorio di Pizzo, ospiterà “Viaggio fra le Stelle”, iniziativa organizzata insieme all’Associazione Astronomica del Mediterraneo.

Una serata aperta a tutti e, soprattutto, completamente gratuita, durante la quale sarà possibile osservare il cielo notturno attraverso strumenti professionali messi a disposizione dall’associazione. A guidare i partecipanti saranno gli esperti e gli astrofili dell’Associazione Astronomica del Mediterraneo, pronti ad accompagnare adulti e bambini alla scoperta delle meraviglie dell’Universo.

Strumenti professionali per osservare il cielo

L’appuntamento non sarà quindi soltanto un’occasione per trascorrere una serata con lo sguardo rivolto verso l’alto, ma avrà anche un marcato carattere scientifico ed educativo. Gli esperti guideranno infatti i visitatori nell’osservazione e nella conoscenza di pianeti, stelle, nebulose e galassie, spiegando ciò che sarà possibile individuare nel cielo e rendendo comprensibili anche ai meno esperti alcuni dei fenomeni astronomici.

L’obiettivo è proprio quello di avvicinare il grande pubblico all’astronomia attraverso un’esperienza diretta, mettendo a disposizione competenze e strumentazioni che normalmente non sono alla portata di chi si limita a osservare il cielo a occhio nudo.

La partecipazione è libera e gratuita, senza dunque barriere per famiglie, giovani, appassionati o semplici curiosi desiderosi di conoscere più da vicino ciò che si trova oltre l’atmosfera terrestre.

L’interesse crescente per gli eventi astronomici

La serata cade, peraltro, in uno dei periodi dell’anno nei quali l’interesse verso l’astronomia e l’osservazione del cielo raggiunge tradizionalmente uno dei suoi picchi. Il 10 agosto, con la notte di San Lorenzo, continua a rappresentare nell’immaginario collettivo il momento per eccellenza dedicato alle stelle cadenti, anche se lo sciame delle Perseidi accompagna per diversi giorni le notti estive.

Quest’anno l’attenzione è ulteriormente alimentata dall’eclissi solare attesa per il 12 agosto, un fenomeno che sta facendo crescere la curiosità anche tra chi solitamente non segue con particolare continuità gli eventi astronomici. Un interesse che negli ultimi anni si traduce sempre più spesso nella partecipazione a serate pubbliche di osservazione, incontri divulgativi e iniziative capaci di unire spettacolo naturale e conoscenza scientifica.

In questo contesto si inserisce “Viaggio fra le Stelle” al Popilia Country Resort, con l’Associazione Astronomica del Mediterraneo che porterà nel Vibonese strumenti ed esperti per permettere al pubblico di scoprire più da vicino il cielo notturno. L’appuntamento è fissato alle 20.30 di questa sera, per una notte tra astronomia, divulgazione e osservazione delle meraviglie dell’Universo.