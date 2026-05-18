Oltre 160 equipaggi da tutta Italia hanno animato il centro e la costa vibonese. Enzo Romeo: «L'evento ha fatto pulsare il cuore della città, attivando la circolarità economica di cui abbiamo bisogno»

Un fine settimana all’insegna dei motori, della passione per le auto storiche e della promozione territoriale ha animato la città con il primo Raduno nazionale Alfa Romeo Autostoriche, evento che ha portato a Vibo Valentia oltre 160 equipaggi provenienti da diverse regioni d’Italia.

La manifestazione, conclusasi con un bilancio definito «ampiamente positivo», ha trasformato il centro cittadino e la costa vibonese in un grande palcoscenico dedicato alla storia dell’automobilismo italiano, attirando collezionisti, appassionati e visitatori da fuori regione.

Secondo quanto evidenziato nel comunicato diffuso dagli organizzatori, l’evento ha rappresentato «un banco di prova fondamentale per le strategie di valorizzazione turistica della città», facendo registrare una significativa ricaduta economica sul territorio.

Le strutture ricettive e i servizi di ristorazione locali hanno infatti beneficiato dell’arrivo dei partecipanti, con prenotazioni completate già nei giorni precedenti alla manifestazione. «L’evento ha fatto pulsare il cuore della città», ha dichiarato il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo. «Centinaia di persone hanno alloggiato e cenato nelle nostre strutture, attivando quella circolarità economica immediata di cui il tessuto produttivo locale ha fondamentale bisogno».

Il primo cittadino ha sottolineato anche il valore strategico dell’iniziativa sotto il profilo turistico e culturale: «Questo evento rappresenta un esempio concreto di marketing territoriale strettamente legato al nostro progetto strategico “La Città di Tutte le Epoche”. Siamo entrati stabilmente nel circuito dei grandi raduni automobilistici, ma questo è stato solo l’inizio».

Le storiche vetture Alfa Romeo hanno attraversato il centro storico cittadino, attirando curiosi e appassionati lungo le principali vie della città, prima di proseguire nella giornata di domenica verso Vibo Marina e Bivona.

Proprio lungo la costa i partecipanti hanno avuto modo di conoscere alcune delle eccellenze storiche e culturali del territorio, «visitando il complesso monumentale unico della Tonnara, una delle tappe più suggestive dell’intero itinerario».

Grande soddisfazione è stata espressa anche per la macchina organizzativa che ha reso possibile la riuscita della manifestazione. «Un risultato simile è sempre il frutto di un lavoro corale», ha sottolineato ancora il sindaco. «Desidero ringraziare il mio staff e quello dell’assessore al turismo e cultura, Stefano Soriano, per l’importante lavoro di programmazione e gestione operativa, insieme alla polizia municipale che ha garantito il controllo ottimale della viabilità».

«Un grazie sincero – ha proseguito il primo cittadino – va all’Aci e alla Confcommercio di Vibo Valentia, ai media partner e ai numerosi sponsor che hanno creduto nell’iniziativa ottenendo una visibilità importante per le loro attività e produzioni. Infine, un plauso va al gruppo di motociclisti che si è prodigato per scortare e favorire il passaggio in piena sicurezza della carovana fino alla costa».

L’iniziativa viene ora considerata un punto di partenza per la futura programmazione turistica della città e dell’intero territorio vibonese. «In sostanza, Vibo Valentia ha mostrato il suo volto migliore: accogliente, dinamico e concreto. Abbiamo aperto una strada importante per questo genere di eventi e continueremo a percorrerla con convinzione», ha concluso il sindaco Enzo Romeo.