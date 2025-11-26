Valorizzare le ricchezze enogastronomiche della Calabria e al contempo far conoscere le bellezze del territorio di appartenenza, ovvero il Vibonese. Domenica Grillo, rinomata chef di Zambrone, nei giorni scorsi è approdata a Bruxelles nella duplice veste di giudice e portavoce della nobile cucina locale. Una partecipazione lusinghiera per la professionista vibonese che, oltre a giudicare i colleghi in gara, ha realizzato dei piatti tipici calabresi nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della decima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, fortemente voluto dalla Federazione italiana cuochi con il patrocinio dell’Ambasciata e il Consolato d’Italia.



L’evento, che ha chiamato a raccolta centinaia di visitatori, è stato promosso in piena collaborazione con l’Associazione calabresi in Europa a Bruxelles. Il sodalizio ha patrocinato il progetto e al contempo realizzato uno stand con la rappresentazione di aziende e prodotti enogastronomici.

Piatti tipici calabresi a Bruxelles

Grazie alla due giorni, la chef Mimma Grillo -anima del ristorante La giara - ha portato la sua arte nel cuore d’Europa realizzando piatti con prodotti tipici del comprensorio vibonese e calabrese. Il menù proposto ha omaggiato una terra generosa e contestualmente valorizzato i prodotti lavorati dalle maggiori realtà produttive locali. Proposti fileja, il risotto di Sibari, ma anche pietanze con bottarga di tonno, alici, pecorino del Poro, caciocavallo silano, l'immancabile 'nduja di Spilinga. Un trionfo dei sapori autentici della cucina locale particolarmente apprezzata anche nella capitale belga.

Il contest

In occasione del contest promosso durante la Settimana della cucina italiana nel mondo, chef Grillo ha avuto modo di valutare i piatti presentati dai candidati. Il contest ha suscitato grande interesse e coinvolto 20 chef professionisti che, con tecnica ed eleganza, hanno declinato al meglio i piatti simbolo della tradizione gastronomica italiana.

A conquistare il posto: Paolo Valeo, originario di Catanzaro (i genitori sono di Vallo di Borgia)

originario di Catanzaro (i genitori sono di Vallo di Borgia) Secondo posto: Massimo Torrisi di Acireale Sicilia

di Acireale Sicilia Terzo posto Nicola Monteleone di Adrano, Sicilia.

La giuria era composta da Antonio Denise, presidente di giuria e membro della Nazionale italiana cuochi Fic; Maria Domenica Grillo, lady chef dei cuochi calabresi Fic, Lorenzo Falduto e Daniele Contu, Associazione cuochi italiani nei Paesi Bassi. Per la professionista vibonese, dunque, occasione preziosa di crescita umana e professionale nonché opportunità per portare un pò di Zambrone ed eccellenze locali fuori dai confini calabresi.