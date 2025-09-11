Social
giovedì11 settembre2025
Giusy D'Angelo
Giusy D'AngeloGiornalista

Ha conseguito la maturità classica presso il liceo classico “Michele Morelli” di Vibo Valentia. Nel 2013 ha acquisito la laurea in Scienze giuridiche, Facoltà Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro cuore in Milano. Giornalista pubblicista, dall’aprile 2013 ad oggi collabora come corrispondente con la testata giornalistica "Il Quotidiano del Sud". Parte integrante della manifestazione culturale "Festival Leggere&Scrivere" del Sistema bibliotecario vibonese; ha curato nel 2015 e 2016 l'ufficio stampa. Sempre nel 2015, addetto stampa nella manifestazione “Dieta Mediterranea, percorsi di consapevolezza del riconoscimento Unesco”, eventi in collaborazione con il Museo archeologico nazionale "Capialbi" di Vibo Valentia. Nelle prime due edizioni del "Festival per l'economia", aprile 2015 e 2016 a Vibo Valentia, ha ricoperto la carica di ufficio stampa. Nella sezione fotografia, nel giugno 2015 e nel giugno 2016, è stata scelta tra i finalisti del Premio internazionale "Art Contest". Si è occupata della comunicazione di alcune associazioni di volontariato del Vibonese. Tra queste l'associazione di psicologi e psichiatri "MiPiAci". 

Eventi

Fede, montagna e vita: a Serra San Bruno convegno ed escursione per omaggiare Pier Giorgio Frassati

2 settembre 2025
Ore 11:02
Cultura

Dalle percussioni alla batteria, bilancio positivo per gli eventi a Favelloni. Colaci: «La musica potente strumento di unione tra popoli»

25 agosto 2025
Ore 10:07
Cultura

Non solo mare, dal bosco Archiforo alla Riserva Cropani-Micone: viaggio tra i sentieri naturalistici più suggestivi del Vibonese

17 agosto 2025
Ore 06:15
Cultura

Un 15 agosto di fede e tradizioni: a Tropea la suggestiva processione in mare della Sacra famiglia

15 agosto 2025
Ore 06:15
Società

Dai piatti della tradizione al turismo lento, la chef di Zambrone Mimma Grillo: «Terra straordinaria ma c’è ancora da migliorare»

10 agosto 2025
Ore 12:19
Eventi

Escursioni al crepuscolo, musica e degustazioni: arriva a Mongiana la Notte dei desideri

9 agosto 2025
Ore 21:01
Ambiente

Montagne di spazzatura tra i canneti alla foce del Mesima: discariche a cielo aperto in quella che dovrebbe essere un'oasi protetta - FOTO

5 agosto 2025
Ore 15:19
Sanità

Trovato un posto in una clinica di Catanzaro per la 58enne di Serra affetta da Sla che da un mese attendeva in Rianimazione a Lamezia

5 agosto 2025
Ore 13:58
Cronaca

Numeri da record per le grotte di Zungri: 19mila visite in 7 mesi. La direttrice del Museo: «Ogni giorno accogliamo turisti da ogni dove»

3 agosto 2025
Ore 06:34
Cronaca

«Nessun posto libero per mia sorella affetta da sla, ha diritto di vivere dignitosamente»: l’appello disperato di una famiglia di Serra San Bruno

2 agosto 2025
Ore 11:27
