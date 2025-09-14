Il talento del giovane pianista e content creator ha conquistato il pubblico vibonese: «Il mio obiettivo? Portare la musica sul territorio e al contempo promuovere il mio brano Aura»

Un pianoforte, un giovane talento e una musica che – pure nella vivacità della piazza – fa arrestare il passo anche al turista più distratto. È stato questo il mix vincente dell’esibizione estemporanea che ha portato Steverecords, pianista, compositore e seguitissimo content creator nel Vibonese. Tropea ha infatti ospitato, nei giorni scorsi, la performance del professionista (con radici pugliesi ma ascolano d’adozione) che ha portato tutta la genuinità della sua arte nel cuore della Perla del Tirreno. Con il suo inseparabile pianoforte acustico portatile, il musicista ha trascinato i presenti in un’atmosfera magica e carica di emozioni rendendo speciale un’ordinaria serata di settembre.

La musica incontra i territori

L’esibizione nella cittadina del Tirreno è stata una delle tappe del progetto portato avanti da Steverecords che, proprio sui canali social, ha promosso la sua originale challange. Una sfida che lo ha già visto impegnato, insieme alla moglie Mary, in diverse località d’Italia tra cui Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta, per citarne alcune: «L’obiettivo – ci racconta – è quello di portare la musica sui territori e al contempo promuovere il mio nuovo brano “Aura”, pubblicato lo scorso 12 settembre (clicca qui per ascoltarlo)».

Il positivo riscontro a Tropea

Un’iniziativa che sta riscuotendo buon successo e suscitando curiosità tra il pubblico incontrato in occasione delle varie esibizioni. Il mini concerto improvvisato nella Perla del Tirreno – organizzato praticamente da zero - ha raccolto l’entusiasmo dei presenti. In tanti, soprattutto giovanissimi, hanno filmato la performance coi propri smartphone, condividendo poi la serata speciale in rete: «Ho scelto Tropea – aggiunge - perché è una meta turistica in crescita in Calabria. Sono molto soddisfatto della risposta del pubblico». La sfida, assicura, continuerà.