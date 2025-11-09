Tra gli appuntamenti promossi dal giovane percussionista Valerio Colaci, anche quello alla Biblioteca comunale di Vibo e nella frazione di Cessaniti: «È un versatile comunicatore. La musica del resto cos’è se non condivisione?»
Tre appuntamenti dedicati alla musica, il coinvolgimento delle comunità e soprattutto dei ragazzi. Su queste basi poggia il progetto portato avanti dal percussionista vibonese Valerio Colaci. Il giovane musicista, infatti, ha promosso una serie di iniziative che toccheranno il comprensorio reggino e vibonese, dopo il successo raccolto in occasione del ciclo di incontri dedicati agli strumenti musicali a percussione realizzati nel periodo estivo a Favelloni di Cessaniti.
Gli incontri con Meyer
Il nuovo progetto nasce dall’idea di raccontare la musica, consolidare i legami con i territori, coinvolgere i giovani. «La condivisione è il fondamento della Musica. Partendo da questa convinzione – spiega Colaci - ho voluto fortemente dare vita a quello che potrebbe diventare un nuovo ed importante evento culturale per il nostro territorio. Proprio per questo motivo – fa presente - Ho avuto l’idea di mettermi in contatto con uno dei musicisti italiani più influenti che abbiamo oggi, Christian Meyer. Il batterista, unico nel suo genere, è un versatile e contagioso comunicatore, noto soprattutto per essere il batterista di Elio e le Storie Tese. La sua carriera però – precisa il percussionista - va ben oltre la band».
Gli appuntamenti
- Venerdì 21 novembre – Progetto scuole. Scuola Media di Marina di Gioiosa Jonica. L’appuntamento è riservato esclusivamente agli alunni. «Per tale evento, ringraziamenti a Giuliana Fiasche e ai miei colleghi che hanno creduto sin da subito in questo progetto, offrendo agli studenti un’esperienza formativa e motivazionale davvero speciale», scrive il giovane musicista.
- Sabato 22 novembre alle 16.30 tappa alla Biblioteca comunale di Vibo Valentia- Evento gratuito e aperto a tutti, di ogni età. In merito, Colaci aggiunge: «Un ringraziamento all’assessore alla Cultura di Vibo Valentia Stefano Soriano, assessore Vania Continanza all'Istruzione, Associazione Valentia Academy, Associazione Valentia, Valentina Fusca per la preziosa collaborazione e il sostegno nella realizzazione di questo progetto».
- Infine domenica 23 novembre - ore 14:30 a Favelloni – Ristorante Pizzeria "L'Ostrica Ubriaca". Clinic “Millefinestre di Ritmo” per la prima volta in Calabria: «un appuntamento imperdibile aperto a musicisti e appassionati». Per tale appuntamento è richiesta l’iscrizione. Parole di ringraziamento sono state formulate all’indirizzo di Silvia Bolbo per la coordinazione del progetto.