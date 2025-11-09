Tre appuntamenti dedicati alla musica, il coinvolgimento delle comunità e soprattutto dei ragazzi. Su queste basi poggia il progetto portato avanti dal percussionista vibonese Valerio Colaci. Il giovane musicista, infatti, ha promosso una serie di iniziative che toccheranno il comprensorio reggino e vibonese, dopo il successo raccolto in occasione del ciclo di incontri dedicati agli strumenti musicali a percussione realizzati nel periodo estivo a Favelloni di Cessaniti.

Gli incontri con Meyer

Il nuovo progetto nasce dall’idea di raccontare la musica, consolidare i legami con i territori, coinvolgere i giovani. «La condivisione è il fondamento della Musica. Partendo da questa convinzione – spiega Colaci - ho voluto fortemente dare vita a quello che potrebbe diventare un nuovo ed importante evento culturale per il nostro territorio. Proprio per questo motivo – fa presente - Ho avuto l’idea di mettermi in contatto con uno dei musicisti italiani più influenti che abbiamo oggi, Christian Meyer. Il batterista, unico nel suo genere, è un versatile e contagioso comunicatore, noto soprattutto per essere il batterista di Elio e le Storie Tese. La sua carriera però – precisa il percussionista - va ben oltre la band».

Gli appuntamenti