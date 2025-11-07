Dalla città della Certosa a San Sostene sulle orme del brigante Momo. “Roccia, acqua e ribellione” è il titolo della nuova escursione promossa dal dinamico sodalizio guidato da Mario Papasodaro, Vivi Serra San Bruno. L’escursione, riservata ai partecipanti più esperti vista la presenza di porzioni di percorsi scoscesi e guglie rocciose, è in programma domenica 9 novembre (raduno al parcheggio del Palascoppa a Soverato dalle ore 8.30). Previsto un tempo di percorrenza di circa 5 ore.

A illustrare nel dettaglio il programma, il presidente Papasodaro: «Quello per “Pietra di Momo” è un percorso avvolto nel mistero e nel mito del brigante da cui prende nome. La leggenda narra di un personaggio molto furbo che aveva creato un passaggio segreto per arrivare al proprio nascondiglio costruito all'interno della pietra».

Il referente del sodalizio fa presente: «La formazione granitica che affiora dal terreno è molto evidente. La pietra era un punto di riferimento per l'incontro con altri briganti che lo sostenevano». Per Papasodaro si tratta di un lungo «molto interessante sia dal punto di vista naturalistico che storico, durante il sentiero sono visibili i pastidari, piccole strutture in pietra che servivano all'essiccazione, tramite affumicatura, delle castagne». Nel corso della giornata, tappa anche alla suggestiva cascata di Ventura, dalla sottostante fiumara Alaca. La giornata si preannuncia ricca: «L’escursione sta suscitando curiosità. Ad oggi le adesioni sono state numerose. Siamo certi – conclude Papasodaro – che i partecipanti apprezzeranno questo angolo di Calabria ricco di bellezza».