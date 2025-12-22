«Ci hanno fatto il regalo di Natale. Hanno ufficialmente avuto inizio i lavori presso il plesso scolastico di Porto Salvo». Esulta il Comitato Insieme per Porto Salvo che annuncia, dopo una lunga battaglia, l’avvio degli (attesissimi) interventi che consentiranno di ristrutturare la scuola chiusa dal 2021 per inagibilità. «Dopo anni di lotte, di attese e di impegno portato avanti con tenacia e amore per il nostro territorio – scrive Ilenia Iannello sui social, componente del Comitato Insieme per Porto Salvo -l’intera comunità vive oggi un momento di grande emozione nel vedere finalmente i lavori avere inizio. Quasi incredulità di fronte a un traguardo tanto atteso».

I membri del sodalizio fanno rilevare: «Questo risultato, che finalmente restituisce la dovuta fiducia, nasce dal cuore della comunità di Porto Salvo e, in particolare, da chi si è battuto insieme a me con determinazione, senza lasciarsi scoraggiare da chi riteneva l’intervento inutile o destinato a non avere successo. Raccogliamo oggi i frutti delle numerose interlocuzioni intercorse con Prefettura, Regione, Comune e Scuola».

L’auspicio «è che i lavori procedano e siano conclusi nei tempi previsti e che questa scuola torni a essere, nel solco del plesso scolastico che è stato un tempo, un luogo sempre più accogliente, sicuro e ricco di opportunità educative. Ma tutto ciò - ricorda Iannello - non sarà possibile senza i bambini. Torniamo, quindi, a credere nell’importanza della nostra scuola».

Quindi l’appello alle famiglie: «(Ri)portate i vostri bambini a Porto Salvo. Ogni piccolo passo di oggi e la scelta delle prossime iscrizioni contribuiscono e contribuiranno a (ri)costruire il futuro della nostra comunità».