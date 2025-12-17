L’assessore Scrugli entra nei dettagli dell’iniziativa: «Le famiglie saranno accompagnate attraverso interventi personalizzati (anche a domicilio) per promuovere il benessere dei minori e favorire relazioni più solide»

«Come assessore ai Servizi sociali del Comune di Vibo Valentia, sono felice di annunciare l’avvio di una nuova e importante azione dei servizi territoriali dell’Ats di Vibo Valentia. Prende il via il progetto “Educational Framework - Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari”, un intervento pensato per sostenere concretamente i nuclei familiari con figli, rafforzare le competenze genitoriali e contrastare la povertà educativa minorile». Ad annunciarlo è l’assessore Lorenza Scrugli, la quale informa che a breve partirà l’importante progetto di supporto. «Grazie alla presenza di educatori familiari qualificati - spiega - le famiglie saranno accompagnate attraverso interventi personalizzati, anche a domicilio e nei contesti di vita quotidiana, per promuovere il benessere dei minori e favorire relazioni familiari più solide e consapevoli».

A chi è rivolto il servizio

Il servizio è rivolto alle famiglie residenti nei Comuni dell’Ats di Vibo Valentia e rappresenta un investimento importante in termini di inclusione sociale, prossimità e prevenzione del disagio.

«Questo risultato – aggiunge l’assessore - è possibile anche grazie al lavoro costante, competente e appassionato degli uffici dei Servizi sociali e dell’Ufficio di Piano, che operano quotidianamente con serietà e senso di responsabilità per trasformare le politiche sociali in risposte concrete per la comunità».

Da qui l’invito tutte le famiglie interessate «a informarsi e a partecipare: i Servizi sociali - dichiara in conclusione l’assessore Scrugli - sono a disposizione per fornire supporto e accompagnamento in ogni fase. Costruire comunità più forti significa partire dalle famiglie. Noi ci siamo». Per qualunque informazione è possibile rivolgersi agli uffici siti nell’ala nuova del municipio di Vibo Valentia.