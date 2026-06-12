È Bruno Schipano, già componente di segreteria della Fp Cgil Calabria, il nuovo segretario generale della Funzione pubblica Cgil Calabria. L’elezione è arrivata al termine di un’assemblea generale alla quale hanno preso parte il segretario generale Federico Buzzanca, il segretario organizzativo Fp-Cgil nazionale Mauro Puglia, il segretario generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta.

«Assumo la guida della Fp-Cgil Calabria con grande responsabilità, consapevole che la nostra priorità assoluta è il rilancio della sanità pubblica. Ci batteremo per un piano straordinario di assunzioni che permetta l'abbattimento immediato delle infinite liste d'attesa e rallenti drasticamente la drammatica migrazione sanitaria dei nostri cittadini», ha dichiarato Schipano.

«Altrettanto urgente è accendere i riflettori sulla fragilità strutturale degli enti locali calabresi, ormai al collasso per la carenza di personale. Ringrazio - ha aggiunto Schipano - le compagne e i compagni per la fiducia, unitamente alla segreteria nazionale e quella confederale regionale per aver proposto il mio nome alla guida della Fp-Cgil Calabria: saremo da subito in prima linea per valorizzare il lavoro pubblico, contrastare il precariato e garantire alla Calabria il diritto costituzionale alla salute e a servizi efficienti».

Ad Alessandra Baldari, segretaria generale uscente, Fp-Cgil Calabria rivolge «i più cari e sinceri ringraziamenti per il lungo percorso fatto nel quale ha dimostrato impegno, dedizione e passione, nonché un’incontenibile energia nel sostenere e affrontare le tante sfide del comparto pubblico».