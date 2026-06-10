Con la nuova funzione del motore di ricerca i lettori possono scegliere la storica testata di Vibo e provincia tra i portali di informazione da seguire con maggiore frequenza su Google News e Discover

Anche Il Vibonese può essere aggiunto tra le Fonti preferite di Google, la nuova funzione che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza informativa scegliendo direttamente le testate da seguire per restare sempre aggiornati su cronaca, politica, attualità e territorio.

La nuova funzione che consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza informativa scegliendo direttamente le testate da seguire.

Per una testata radicata nel territorio, questa novità rappresenta un passaggio significativo. Il Vibonese racconta ogni giorno la provincia di Vibo Valentia attraverso notizie di cronaca, politica, sanità, economia, società, sport e vita dei comuni. Un’informazione di prossimità, costruita sul rapporto diretto con lettori, comunità locali e territori spesso lontani dai grandi circuiti mediatici nazionali.

Con le Fonti preferite, Google offre agli utenti la possibilità di indicare le testate che ritengono più affidabili e più vicine ai propri interessi. In questo modo, chi sceglie Il Vibonese potrà ricevere con maggiore continuità gli aggiornamenti pubblicati dalla testata all’interno di Google News e Discover.

È un modo semplice per restare collegati al proprio territorio, seguire le notizie della provincia e non perdere gli aggiornamenti più importanti sulla vita pubblica, politica e sociale del Vibonese.

Per aggiungere Il Vibonese alle Fonti preferite di Google è possibile cliccare su questo LINK.