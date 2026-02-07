Domenica 8 febbraio in piazza San Leoluca il gazebo del Carroccio che propone di modificare il testo normativo prevendendo maggiori garanzie per le Forze dell’ordine
Il Coordinamento provinciale della
L’appuntamento si colloca, come sottolineato dal Coordinamento, «in un quadro di attenzione istituzionale verso il tema della sicurezza, che rappresenta una priorità strategica per la tenuta democratica, sociale ed economica del Paese». Un richiamo che si intreccia con l’attualità e con «i recenti fatti di cronaca», alla luce dei quali «appare sempre più evidente la necessità di garantire agli operatori delle Forze dell’Ordine una tutela legale adeguata, che consenta loro di svolgere il proprio servizio con serenità e nel pieno rispetto delle regole».
Da qui la presa di posizione politica sul rafforzamento del Decreto sicurezza, indicato come strumento da rivedere e consolidare affinché «venga riconosciuta una protezione giuridica efficace a chi è quotidianamente impegnato nella difesa della legalità, dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini». Un tema che, nelle intenzioni del partito, non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità.
A ribadirlo è
L’invito finale è rivolto alla cittadinanza, chiamata a partecipare alla raccolta firme «per manifestare vicinanza e sostegno alle Forze dell’Ordine» e per riaffermare «in modo chiaro e condiviso, l’importanza della sicurezza come valore fondante della comunità». Un gesto simbolico, ma anche un segnale politico che la Lega intende portare dal territorio vibonese al confronto nazionale.