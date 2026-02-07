Il Coordinamento provinciale della Lega di Vibo Valentia scende in piazza per sostenere le Forze dell’ordine e rilanciare il tema della sicurezza come asse centrale del dibattito pubblico. Domenica 8 febbraio, dalle 10:30 alle 13, nei pressi di Piazza San Leoluca , il gruppo territoriale del partito promuoverà l’iniziativa “Io sto col poliziotto”, una raccolta firme – si spiega in una nota – «pensata per manifestare vicinanza concreta a chi opera quotidianamente a tutela dell’ordine pubblico».

L’appuntamento si colloca, come sottolineato dal Coordinamento, «in un quadro di attenzione istituzionale verso il tema della sicurezza, che rappresenta una priorità strategica per la tenuta democratica, sociale ed economica del Paese». Un richiamo che si intreccia con l’attualità e con «i recenti fatti di cronaca», alla luce dei quali «appare sempre più evidente la necessità di garantire agli operatori delle Forze dell’Ordine una tutela legale adeguata, che consenta loro di svolgere il proprio servizio con serenità e nel pieno rispetto delle regole».

Da qui la presa di posizione politica sul rafforzamento del Decreto sicurezza, indicato come strumento da rivedere e consolidare affinché «venga riconosciuta una protezione giuridica efficace a chi è quotidianamente impegnato nella difesa della legalità, dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini». Un tema che, nelle intenzioni del partito, non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità.

A ribadirlo è Valentina Marta , coordinatore provinciale della Lega di Vibo Valentia, che affida alla nota parole dal tono diretto: «Chi indossa una divisa e opera per lo Stato non può essere lasciato solo». Un passaggio che chiarisce il senso dell’iniziativa e il messaggio politico che la accompagna: «Garantire una tutela legale certa alle Forze dell’Ordine significa tutelare i cittadini e rafforzare il principio di legalità. È una responsabilità politica e istituzionale che non può più essere rinviata».

L’invito finale è rivolto alla cittadinanza, chiamata a partecipare alla raccolta firme «per manifestare vicinanza e sostegno alle Forze dell’Ordine» e per riaffermare «in modo chiaro e condiviso, l’importanza della sicurezza come valore fondante della comunità». Un gesto simbolico, ma anche un segnale politico che la Lega intende portare dal territorio vibonese al confronto nazionale.