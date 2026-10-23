Capistrano diventerà il set del prossimo film di Enzo Salvi. Si intitolerà “Una vacanza inaspettata” la nuova pellicola dell'attore comico romano, che sarà girata nel piccolo centro delle Preserre vibonesi a partire dal 2027. Il film, scritto dallo stesso Salvi insieme a Luca Biglione, porterà sul grande schermo la bellezza del borgo calabrese attraverso una storia che promette di mescolare comicità, sentimenti ed emozioni.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'attore attraverso un video pubblicato sui social. Un messaggio rivolto ai cittadini di Capistrano, ai quali Salvi ha voluto raccontare la nascita di un progetto maturato dopo la sua visita della scorsa estate, in occasione del Premio Renoir. Un'esperienza che ha lasciato il segno, tanto da spingerlo a scegliere il paese come ambientazione della sua nuova avventura cinematografica.

«Carissimi amici, approfitto di questo video per darvi una bellissima notizia. Capistrano, un piccolo paese che mi è rimasto nel cuore, dopo la mia visita della scorsa estate, in occasione del Premio Renoir, diventerà il set del mio prossimo film», ha annunciato l'attore.

Un progetto che nasce anche dal rapporto personale instaurato con il sindaco Marco Martino, che da tempo lavora per portare la produzione cinematografica nel territorio comunale. Salvi ha voluto ringraziare pubblicamente il primo cittadino per aver creduto nell'iniziativa e aver contribuito a trasformarla in realtà. «Un grazie speciale dal profondo del mio cuore al mitico sindaco che ha creduto in quest'idea e mi ha trasmesso un entusiasmo contagioso».

“Una vacanza inaspettata”, il film scritto da Salvi e Luca Biglione

Il titolo della pellicola è dunque “Una vacanza inaspettata”, mentre la sceneggiatura porta la firma di Enzo Salvi e Luca Biglione. La trama rimane per il momento riservata, così come gli ulteriori dettagli relativi al cast e alla produzione.

Qualche anticipazione, però, è arrivata dallo stesso protagonista, che ha descritto il tono della storia e le emozioni che intende trasmettere agli spettatori.

«Sarà un film capace di farvi ridere, emozionare e anche piangere, portando sul grande schermo la bellezza di Capistrano, la bellezza della Calabria», ha spiegato Salvi.

Il borgo vibonese non sarà quindi soltanto il luogo scelto per ospitare le riprese, ma rappresenterà anche uno degli elementi centrali del progetto. Un'occasione per far conoscere al pubblico cinematografico scorci e paesaggi di un piccolo centro dell'entroterra calabrese, attraverso una storia che unirà la leggerezza della commedia a momenti più sentimentali.

L'entusiasmo del sindaco Marco Martino: «Ho già letto la trama»

Particolarmente soddisfatto il sindaco di Capistrano, Marco Martino, che considera l'arrivo della produzione cinematografica un'importante opportunità di promozione per il paese, ma soprattutto il risultato di un rapporto umano costruito nel tempo.

«È una grande gioia, sicuramente. È una cosa davvero bellissima, perché Capistrano andrà sui grandi schermi e diventerà molto importante, ma soprattutto per la bellezza del legame che si è creato con Enzo Salvi, che ormai è diventato un amico, con il quale mi sento quotidianamente».

Il primo cittadino ha raccontato come il progetto sia maturato grazie ai contatti mantenuti con l'attore dopo la sua partecipazione al Premio Renoir. Un'idea coltivata nel tempo, fino alla decisione di ambientare la nuova pellicola proprio nel piccolo centro delle Preserre.

«È stato proprio attraverso la sua umiltà, la sua umanità e il mio continuo sollecitarlo che si è arrivati alla decisione di girare qui un bellissimo film», ha aggiunto Martino.

Il sindaco ha anche rivelato di aver già avuto modo di conoscere la storia che sarà raccontata sul grande schermo, senza però anticiparne i contenuti.

«Ho letto naturalmente già la trama, non posso dire nulla perché sarà una cosa molto segreta, molto riservata, sino alla data di uscita del film. Ma sarà una cosa bellissima».

Martino ha quindi richiamato la lunga esperienza di Salvi nel cinema comico italiano, sottolineando il significato dell'iniziativa per una comunità di piccole dimensioni.

«È un risultato importantissimo che portiamo e consegniamo al nostro piccolo paesino. È un risultato davvero grandioso», ha concluso.

Riprese nel 2027, attesa per il cast e gli altri dettagli

L'appuntamento con il cinema è fissato al 2027, anno indicato per l'avvio delle riprese di “Una vacanza inaspettata”. Restano ancora da conoscere il calendario preciso della lavorazione, i nomi degli altri interpreti e la data di uscita del film.

Per Capistrano, intanto, l'annuncio rappresenta la prospettiva di una vetrina cinematografica capace di far conoscere il territorio anche al di fuori dei confini regionali. Per Salvi, invece, sarà l'occasione di tornare in un luogo al quale si è legato durante la sua prima visita, questa volta per raccontarlo attraverso il linguaggio del cinema.

L'attore ha chiuso il suo messaggio con il consueto tono scherzoso, riprendendo uno dei suoi tormentoni che lo hanno reso popolare: «Un abbraccio a tutti e preparatevi a sorridere, sempre tutti precisi, carucci e pettinati. Mamma mia “comme” stiamo, a Capistrano».