Niente luminarie natalizie e con i soldi risparmiati un aiuto concreto da destinare a iniziative solidali a favore dei giovani e degli anziani residenti sul territorio. Questo ha deciso di attuare l’amministrazione comunale di Jonadi, guidata dal sindaco Fabio Signoretta, in occasione delle festività di fine 2025. «No, quest’anno a Jonadi non accenderemo le luci di Natale. Perché per accendere il Natale per davvero - spiega al riguardo in un video il primo cittadino del Comune alle porte di Vibo Valentia - abbiamo preferito con la mia amministrazione spendere quei soldi per fare altre cose: ad esempio un regalo ad ognuno dei 240 bambini da zero a tre anni, e ancora un voucher da regalare singolarmente a tutti gli over 70 per avere per un anno intero un servizio gratuito di trasporto sociale e accompagnamento».

Il gesto, così come sottolineato dallo stesso sindaco, si aggiunge al tradizionale pranzo di comunità, organizzato con tutti gli over 65 della cittadinanza e pensato come momento di condivisione e incontro tra generazioni, alla slitta di Babbo Natale, alla musica per le vie del paese e ai messaggi di augurio istituzionali rivolti a tutta la popolazione. «Tutto questo - prosegue Signoretta nel suo video - senza luci, nella convinzione che il Natale si accende con scelte semplici ed utili. Con momenti da vivere con le persone e tra le persone». Il tutto, nel contesto di una decisione simbolica, ma coerente con il modello di amministrazione promosso sin qui dall’amministrazione comunale di Jonadi.