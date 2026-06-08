I sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco e Wanda Ferro, unitamente al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino i prossimi 9 e 10 giugno saranno in Calabria per visitare i cinque Comandi provinciali. In particolare martedì giugno 9 è prevista in mattinata la visita al Comando provinciale di Reggio Calabria.

Alle ore 15, presso la sede del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco ubicata nell’aeroporto di Lamezia Terme, avrà luogo la cerimonia di intitolazione della sede alla memoria dell’ing. Santo Rogolino, dirigente generale a riposo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che – tra l’altro – nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto anche gli incarichi di Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria e di Vibo Valentia. La cerimonia sarà aperta alla stampa.

Alle ore 16,25, presso il Comando provinciale di Catanzaro sarà presentato il progetto della nuova sede di servizio del Comando provinciale e della Direzione regionale, alla presenza del direttore dell’Agenzia del Demanio, Giovanni Zito, oltre che del direttore regionale dei Vigili del Fuoco Maurizio Lucia e del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro Giuseppe Bennardo.

Al termine dell’incontro è previsto un punto stampa.

Mercoledì 10 giugno, a Cosenza, alle ore 10 avrà luogo la cerimonia di “posa della prima pietra” nel cantiere attivato per la realizzazione della nuova sede centrale del Comando provinciale. Al termine della cerimonia è previsto un incontro con la stampa.

A seguire, presso l’attuale sede del Comando, il sottosegretario Prisco consegnerà al Comandante provinciale Fasano l’encomio concesso dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile al personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza per l’attività profusa durante l’emergenza fronteggiata a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi sulla Provincia di Cosenza a partire dal 12 febbraio 2026.

Alle ore 12,10 si terranno la visita della sede del Distaccamento Volontario di Trebisacce, e un incontro nella sede del Comune con i sindaci del Comprensorio interessato dall’attivazione del Distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco.

Nel pomeriggio sono in programma le visite ai Comandi provinciali di Crotone e Vibo Valentia.