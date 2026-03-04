Si terrà sabato 8 marzo 2026, alle ore 17.00, nel Palazzo della Cultura di Pizzo Calabro, l’incontro pubblico dal titolo “Le ragioni del No al Referendum”, promosso come momento di approfondimento e confronto sui contenuti e sulle implicazioni del prossimo appuntamento referendario.

L’iniziativa intende offrire alla cittadinanza un’occasione di analisi chiara e documentata delle motivazioni a sostegno del “No”, attraverso contributi di natura giuridica, istituzionale e sociale, con l’obiettivo di favorire una partecipazione informata e consapevole al dibattito pubblico.

Interverrà Annamaria Frustaci, pubblico ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Prenderanno parte al confronto l’avvocato Giovanna Fronte, in rappresentanza di Risveglio Ideale per la Provincia di Vibo Valentia, l’onorevole Angela Napoli per Risveglio Ideale Calabria, l’avvocato Stefania Figliuzzi, presidente del Centro Antiviolenza APS, Giuseppe Borrello, referente di Libera Calabria, la professoressa Donatella Loprieno, docente di Diritto Pubblico presso l’Università della Calabria, e Francesco Scuticchio per Risveglio Ideale Pizzo. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Rosita Mercatante.

L’evento è a ingresso libero e aperto alla partecipazione della cittadinanza.