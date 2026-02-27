La Camera penale di Vibo sottolinea: «Il nostro impegno è quello di offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari e approfonditi». Appuntamento in piazza Barillari

«Nel solco della propria tradizione di tutela dei principi costituzionali del giusto processo, della presunzione di innocenza e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato – si legge in una nota - sta promuovendo una serie di iniziative pubbliche su tutto il territorio provinciale: convegni, assemblee aperte, nonché momenti di confronto con la società civile nelle piazze».

«La partecipazione consapevole al voto – dichiara la Camera Penale di Vibo Valentia – rappresenta un passaggio fondamentale per la democrazia. Il nostro impegno è quello di offrire ai cittadini strumenti di comprensione chiari e approfonditi, affinché ciascuno possa esercitare il diritto di voto in modo informato e responsabile».

L’attività referendaria si sta articolando anche attraverso la diffusione di materiale informativo che vedrà impegnata l’associazione dei penalisti vibonesi nella iniziativa “129 Piazze per il Sì” che si svolgerà domenica primo Marzo alle ore 10:30 presso Piazza Monsignor Barillari a Serra San Bruno, in prosecuzione alle iniziative già svolte nelle città di Vibo Valentia e Tropea.

Infine, la Camera Penale ribadisce che il proprio intervento si colloca nel pieno rispetto del ruolo dell’avvocatura «quale soggetto essenziale della giurisdizione e presidio dei diritti fondamentali».