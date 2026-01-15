Presenti diversi familiari degli allievi, molti dei quali in divisa per un simbolico passaggio di consegne tra generazioni di poliziotti. Domani l’attesa cerimonia di giuramento
A conclusione del primo semestre di formazione nella Scuola allievi agenti “Andrea Campagna” di Vibo Valentia del 231° Corso che conta 233 agenti in prova, si è tenuta la cerimonia della consegna delle mostrine di qualifica (alamari).
Passaggio di consegne
La cerimonia si è svolta nella mattinata odierna nel piazzale della Scuola alla presenza del questore della Provincia di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti, del direttore della Scuola Pasquale Ciocca e del presidente dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Vibo Valentia.
Sono stati presenti i familiari degli allievi, molti dei quali in divisa per un simbolico passaggio di consegne tra generazioni di poliziotti, tutti emozionati al suono dell’inno d’Italia che ha anticipato la consegna.
La cerimonia attesa domani
Venerdì 16 gennaio, dalle ore 11.00, invece, si terrà il giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla presenza del sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro e delle principali autorità provinciali, a partire dal prefetto e dal questore di Vibo Valentia. Coinvolti 233 giovani poliziotti.
Contestualmente nella Scuola per il controllo del territorio di Pescara, giureranno 183 agenti in prova del 231° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e 7 agenti tecnici in prova del 21° corso di formazione per allievi agenti tecnici, alla presenza del capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani.
L’appuntamento sarà seguito in collegamento video da tutte le scuole della Polizia di Stato sul territorio nazionale, dove ulteriori 1. 943 agenti in prova del 231° corso pronunceranno il solenne giuramento.