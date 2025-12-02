I ragazzi del Polo tecnico professionale hanno fatto tappa al Museo naturalistico-etnografico e successivamente hanno potuto ammirare le antiche carbonaie

Cinquanta studenti delle classi 2E, 2B, 3B Accoglienza turistica del Polo tecnico professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, diretto dalla dirigente scolastica Anna Primavera, hanno vissuto una giornata indimenticabile e profondamente formativa nel cuore del Bosco Archiforo, rispondendo a un invito del Parco delle Serre (Vibo Valentia).

L’escursione

L'escursione si è trasformata in un’esperienza di immersione totale nella natura, capace di coinvolgere, stupire e ispirare. In linea con i principi dello Shinrin-Yoku (o "Bagno di Foresta") – una pratica giapponese che promuove il contatto prolungato con il bosco per migliorare l'equilibrio psicofisico e ridurre lo stress – le studentesse e gli studenti hanno vissuto un momento educativo unico. Guidati dalle guide escursionistiche Giorgio Pascolo e Angelo Gigliotti, hanno potuto osservare da vicino le specie vegetali del Parco, ascoltare racconti sulla biodiversità locale e scoprire il valore inestimabile del bosco come risorsa naturale e culturale. L'apprendimento è passato attraverso la concretezza dell’ambiente, la naturale curiosità e l’osservazione diretta.

La tappa al museo

La mattinata è stata dedicata alla visita del Centro informativo del Parco delle Serre, che ospita il Museo Naturalistico – Etnografico, ideato e gestito dal professor Maurizio Siviglia. Un particolare momento di stupore è stata la visione della straordinaria mostra micologica, che presenta circa 1200 tipologie di funghi del territorio, riprodotti fedelmente attraverso calchi in gesso.

La giornata si è conclusa con un tuffo nella storia locale e produttiva, attraverso la visita alle antiche "carbonaie" di Serra San Bruno, dove il carbone continua a essere prodotto con metodi millenari.

Nelle loro "relazioni di viaggio", i giovanti partecipanti hanno raccontato di non essere mai entrati in un bosco così ampio e incontaminato e per alcuni è stata la prima volta che un luogo naturale suscitava una profonda sensazione di stupore, rispetto e libertà. L'evento, tenutosi nel mese di novembre, ha pienamente raggiunto l'obiettivo di offrire una prospettiva di apprendimento che prosegua oltre le mura delle aule scolastiche.