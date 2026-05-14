Il Comune di Vibo Valentia ha portato a termine un articolato programma di formazione rivolto al proprio personale dipendente, realizzato tra il 2025 e il 2026 nell’ambito del progetto Performa Pa e grazie alla collaborazione con Dasein, Kibernetes e PA Mediterranea-Traspare. Un percorso che ha coinvolto 116 dipendenti per un totale di 110 ore e che rappresenta uno dei più significativi investimenti degli ultimi anni sul capitale umano dell’Ente.

L’amministrazione comunale, con l’assessore al personale Marco Talarico, esprime «soddisfazione per il completamento di un programma così ampio e diversificato, che ha coinvolto personale di tutti i settori. Investire nella formazione - rimarca l’assessore - significa investire nella qualità dei servizi e nella capacità dell’Ente di rispondere alle esigenze dei cittadini».

Con Dasein ci si è focalizzati su competenze tecniche, manageriali e trasversali. I dipendenti hanno partecipato a incontri dedicati allo sviluppo delle soft skills, alla comunicazione interna, alla gestione dei processi e al lavoro di squadra. Parallelamente, sono stati svolti corsi specifici sulla sicurezza - antincendio, primo soccorso, sicurezza generale e specifica - che hanno rafforzato la preparazione del personale in materia di tutela dei luoghi di lavoro, senza tralasciare la parte relativa ad etica e legalità, prevenzione della corruzione, reati contro la Pubblica Amministrazione, protezione dei dati personali, cyber security e digitalizzazione degli atti amministrativi.

Insieme a Kibernetes, invece, ci si è soffermati su aggiornamento normativo e gestione amministrativa. Al centro degli incontri temi centrali per l’operatività degli uffici: contabilità e bilancio, gestione del personale, tributi locali, servizi demografici, Suap e procedimenti amministrativi.

Infine, con PA Mediterranea, si è passati alle gare telematiche ed e‑procurement. Questo ulteriore tassello del percorso è stato il corso dedicato alla piattaforma Traspare, il sistema di e‑procurement utilizzato dal Comune. La formazione ha permesso ai dipendenti di approfondire il funzionamento delle procedure di gara telematiche, la pubblicazione degli atti, la gestione degli operatori economici e la tracciabilità delle operazioni, rafforzando trasparenza e legalità nell’attività amministrativa.