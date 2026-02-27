L’assessorato all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione del Comune di Vibo Valentia annuncia l’avvio di un ciclo di incontri gratuiti dedicati alla diffusione delle competenze digitali, nell’ambito del progetto regionale “Dritti al Punto in Calabria”, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica digitale.

«L’iniziativa – si legge nella nota del Comune - rientra nella strategia comunale di rafforzamento dell’inclusione digitale e punta a coinvolgere sia i cittadini con scarsa familiarità con le tecnologie, sia coloro che desiderano approfondire strumenti più avanzati, come l’Intelligenza Artificiale».

Gli appuntamenti, realizzati in collaborazione con Aci Lamezia Terme - Vibo Valentia Aps e gli altri partner del progetto, si terranno tra Vibo Valentia e Vibo Marina.

«La digitalizzazione - dichiara l’assessore al ramo, Luisa Santoro - non è un tema tecnico, ma un tema sociale. Con questi incontri vogliamo raggiungere chiunque abbia bisogno di un aiuto concreto per orientarsi tra spid, servizi online e strumenti digitali, ma anche chi desidera capire come l’Intelligenza Artificiale possa migliorare la propria vita quotidiana. Vibo Valentia investe in conoscenza e inclusione: nessuno deve restare indietro, né chi parte da zero né chi vuole crescere ancora. Perché la cultura digitale è una leva di autonomia, partecipazione e sviluppo per tutta la comunità».

Gli appuntamenti

Gli incontri, della durata di circa 3 ore, inizieranno mercoledì 11 marzo alle ore 15.30 alla biblioteca comunale di via Palach a Vibo Valentia, con il primo appuntamento dal titolo “IA Assistiva: strumenti e applicazioni per la vita quotidiana”, un laboratorio introduttivo sull’Intelligenza Artificiale e sulle sue applicazioni pratiche, pensato per utenti che vogliono fare un passo avanti nelle competenze digitali.

Si proseguirà mercoledì 18 marzo, sempre alle ore 15:30 in biblioteca, con “Servizi della P.A. a portata di click”, un incontro dedicato ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione: Spid, Cie, app IO e strumenti utili per semplificare la vita quotidiana.

Il terzo e ultimo incontro si terrà invece a Vibo Marina lunedì 23 marzo alle ore 15.30 all’auditorium Giubileo 2000. Anche qui “Servizi della P.A. a portata di click”, nuovo appuntamento dedicato ai servizi digitali pubblici, per offrire più opportunità di partecipazione e supporto ai cittadini.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare numerosa agli appuntamenti, certi che la diffusione delle competenze digitali rappresenti un investimento strategico per il futuro del territorio.