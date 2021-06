Rinascita Scott, Leoluca Lo Bianco passa ai domiciliari

Leoluca Lo Bianco (U Rozzu)

Il gup distrettuale di Catanzaro, Claudio Paris, accogliendo le richieste degli avvocati Francesco Sabatino e Antonietta De Nicolò, ha disposto gli arresti domiciliari per motivi di salute nei confronti di Leoluca Lo Bianco, 61 anni, alias “U Rozzu”, di Vibo Lo Bianco, ritenuto dagli inquirenti e dai collaboratori di giustizia tra gli elementi di spicco del clan Lo Bianco tratto in arresto nell’operazione Rinascita Scott e che ha già optato per un processo con rito abbreviato dinanzi allo stesso gup. La Dda di Catanzaro ha chiesto per lui la condanna a 12 anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa. Già condannato in passato a 4 anni e 8 mesi con sentenza definitiva nel processo nato dall’operazione Nuova Alba, Leoluca Lo Bianco si trova indagato a piede libero anche per concorso nell’omicidio del geologo Filippo Piccione, avvenuto a Vibo Valentia nel 1993.