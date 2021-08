Pizzo, code e disagi nei pressi dello svincolo dell’Angitola

Traffico bloccato a Pizzo Calabro nei pressi del bivio dell’Angitola, in entrambe le direzioni. Dalla galleria del ponte della ferrovia si sarebbero staccati alcuni blocchi di cemento invadendo le corsie di marcia. Code e disagi per gli automobilisti soprattutto per raggiungere il vicino svincolo autostradale e la Statale 18. Sul posto, le forze dell’ordine per il controllo della circolazione ed i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Automobilisti in coda per diversi chilometri.