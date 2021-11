Blitz contro la ‘ndrangheta, i boss: «Noi arriviamo a casa come le raccomandate»

«Noi siamo come le raccomandate, arriviamo direttamente a casa»: così ha detto intercettata una delle persone finite in carcere oggi nel blitz contro la ‘ndrangheta, coordinato dalle Procure di Milano Firenze e Reggio Calabria. La frase che mostra «minaccia e autorevolezza» è stata citata durante la conferenza stampa indetta a Milano per spiegare il carattere di «arcaicità e modernità della ‘ndrangheta», con imprenditori, come ha spiegato il procuratore facente funzioni Riccardo Targetti, costretti a diventare «complici e a fornirei l loro know-how» sia con la permanenza degli aspetti della “tradizione” violenta delle cosche.