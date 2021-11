Narcotraffico, rideterminata in appello a Milano la condanna per 56enne di Nicotera

La Corte d’Appello di Milano ha assolto dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico Salvatore Costantino, 56 anni, di Nicotera – difeso dall’avvocato Diego Brancia -, rideterminando quindi la pena in 6 anni e 10 mesi di reclusione per altre imputazioni sugli stupefacenti. In primo grado era stato condannato dal Tribunale di Milano a complessivi 16 anni e 6 mesi. Si tratta di contestazioni strettamente legate all’operazione “Ossessione” della Dda di Catanzaro, al termine della quale il Tribunale di Vibo Valentia lo scorso 14 ottobre ha condannato Salvatore Costantino a 30 anni di reclusione riconoscendolo colpevole in questo caso anche del reato associativo, pur escludendo l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. A Milano Salvatore Costantino è rimasto coinvolto nell’operazione della polizia denominata “Pineapple” su un traffico di cocaina proveniente da Santo Domingo (spedita in casse di ananas a Malpensa) diretto da Mario Palamara di Melito Porto Salvo al quale avrebbe partecipato anche il 56enne di Nicotera.