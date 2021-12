Viaggiava con sei chili di cocaina in auto, vibonese arrestato a Villa San Giovanni

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Con questa accusa la Guardia di Finanza ha tratto in arresto Simone Rettura, 33 anni, di Paravati (frazione di Mileto) sorpreso a bordo di un’auto con quasi 6 chili di cocaina. In particolare, agli imbarchi di Villa San Giovanni, i finanzieri – grazie al fiuto di un cane – sono riusciti a trovare cinque involucri contenenti cocaina per 5,919 chili. La sostanza stupefacente era occultata all’interno di un doppiofondo con apertura magnetica dietro il vano autoradio di una Volkswagen T-Roc. Simone Rettura è stato condotto nel carcere di Reggio Calabria, in attesa della convalida da parte del gip. E’ difeso dall’avvocato Giuseppe Orecchio.