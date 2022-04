Incidente sul lavoro, 71enne muore schiacciato dal rimorchio della motozappa

L’episodio nella tarda serata di ieri a Cetraro, la vittima era un ex poliziotto. Il mezzo si è ribaltato durante alcuni lavori in un terreno di proprietà dell’uomo

di Francesca Lagoteta



Muore a 71 anni schiacciato dal rimorchio della motozappa che stava guidando. La vittima è Pino Nepita, poliziotto in pensione residente a Cetraro. L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle 21:30, mentre l’uomo stava lavorando un terreno di sua proprietà in via Lungo Aron, a pochi metri dall’abitazione. Da prime indiscrezioni pare che al momento del ribaltamento si trovasse seduto sul rimorchio del mezzo agricolo. Inutili i tentativi di soccorso, l’ex poliziotto sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco del comando di Paola per la messa in sicurezza del sito.