Droga: assolto in appello giovane di Pizzo

In primo grado era stato condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

La prima sezione penale della Corte di Appello di Catanzaro ha assolto dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Giovanni Marchese, 30 anni, di Pizzo, condannato in primo grado ad un anno e quattro mesi. La vicenda traeva origine da una perquisizione effettuata dai carabinieri di Pizzo all’interno dell’abitazione di Giovanni Marchese dove erano stati rinvenuti in due appositi contenitori circa 90 grammi di marijuana, carta stagnola ed altri strumenti da taglio, corrispondente a ben 320 dosi. La Corte d’Appello, condividendo in pieno l’impugnazione proposta dall’avvocato Giuseppe Monteleone che ha evidenziato l’assenza di elementi da cui ricavare che la sostanza rinvenuta fosse destinata allo spaccio, ha assolto l’appellante poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.