Operazione Anteo: richiesta di condanna della Dda anche per cinque vibonesi

Arrivano le richieste di condanna per gli imputati dell’operazione antimafia denominata Anteo e fra loro ci sono anche cinque vibonesi. Le richieste di condanna sono state formulate dal pm della Dda di Catanzaro, Debora Rizza, nel processo che si sta celebrando dinanzi al gup distrettuale Antonella De Simone. La richiesta pena più alta per i vibonesi è stata formulata dal pubblico ministero nei confronti di Daniele Cortese, 32 anni, di Capistrano, accusato di narcotraffico, armi ed estorsione; 6 anni di reclusione sono stati chiesti nei confronti di Giuseppe Soriano, 31 anni, di Pizzinni di Filandari, con contestazioni inerenti agli stupefacenti; 6 anni e novemila euro di multa la richiesta per Mirco Furchì, 29 anni, di Mandaradoni di Limbadi, accusato del reato di tentata estorsione aggravata; 6 anni ed 8 mesi sono stati chiesti per Fortunato Demasi, 47 anni, di Simbario, per reati legati agli stupefacenti, avvinti dal vincolo della continuazione; 3 anni e 6 mesi per Emanuele Mancuso, 34 anni, di Nicotera, attuale collaboratore di giustizia, che risponde per i reati legati agli stupefacenti, alle armi e ad un’estorsione. [Continua in basso]

Giuseppe Soriano

Queste le altre richieste di pena: 7 anni e 4 mesi per Raffaele Andreacchio, 44 anni, di Guardavalle (droga); 14 anni per Anthony Salvatore Catanzariti, 26 anni, di Olivadi (droga e furto); 10 anni Vito Chiefari, 37 anni, di Torre Ruggiero (estorsione e altri reati); 9 anni e 4 mesi Giuseppe Corapi, 39 anni, di San Sostene (droga e violazione della sorveglianza); 3 anni e 4 mesi Gregorio Corrado, 33 anni, di Centrache; 20 anni Damiano Fabiano, 31 anni, di Cardinale (droga con ruolo direttivo dell’associazione, armi, ricettazione e furto); 20 anni Giuseppe Fabiano, 38 anni, di Centrache (droga con ruolo direttivo dell’associazione, armi, ricettazione, estorsione aggravata, furto); 15 anni Francesco Fabiano, 26 anni, di Chiaravalle (droga, ricettazione e furto); 9 anni Domenico Giorgi, 26 anni, di Benestare (droga); 16 anni Domenico Giorgio, 42 anni, di Chiaravalle Centrale (droga, armi, evasione, furto); 14 anni Salvatore Macrì, 34 anni, nativo del Canada (droga); 7 anni Giuseppe Marchese, 34 anni, di Chiaravalle Centrale; 11 anni Michele Matarese, 46 anni, di Montepaone (droga ed evasione); 15 anni Gianluca Minnella, 27 anni, di Bovalino (droga ed estorsione aggravata); 10 anni Mirko Pironaci, 37 anni, di Montepaone (droga); 12 anni Antonella Procopio, 36 anni, di Centrache (droga e furto); 4 anni Bruno Procopio, 31 anni, di Ardore; 10 anni e 6 mesi Antonio Puntieri, 32 anni, di Olivadi (droga); 10 anni Roberto Venuto, 44 anni, di Olivadi.

Le richieste di condanna sono scontate di un terzo per via della scelta del rito abbreviato da parte degli imputati.

Le accuse a vario titolo sono quelle di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso mafioso, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi anche clandestine e da guerra, detenzione di materiali esplodenti e furto. In particolare. Il basso ionio catanzarese era divenuto, secondo la ricostruzione della Procura, uno snodo nevralgico per il traffico di stupefacenti proveniente dalla provincia di Reggio Calabria e dal Vibonese. [Continua in basso]