Palazzina a fuoco a Catanzaro, tre morti e quattro feriti

Tre persone, di 12, 14 e 22 anni, sono morte nella notte nell’incendio di una palazzina in via Caduti XVI marzo 1978, a Catanzaro. Quattro persone sono state invece salvate dai mezzi di soccorso prontamente giunti sul posto: due (tra cui una bambina sono state portate in elisoccorso negli ospedali di Bari e di Catania, altre due sono state trasportate a Catanzaro. Nulla da fare, invece, per gli altri tre componenti dello stesso nucleo familiare, deceduti all’interno dell’appartamento. I corpi, semi-carbonizzati, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento.

Nelle operazioni di soccorso sono impegnate due squadre dei vigili del fuoco, con supporto di autobotte per rifornimento idrico, autoscala, carro autoprotettori e telo di salvataggio pneumatico. Sul luogo dell’incendio sono al lavoro 18 pompieri ed un funzionario di soccorso. Al momento proseguono le operazioni di messa in sicurezza. Evacuati gli occupanti dell’appartamento attiguo a quello interessato dall’incendio per evitare qualsiasi rischio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Catanzaro e personale della Prefettura. Al momento sono in corso gli accertamenti per cercare di stabilire l’origine dell’incendio.