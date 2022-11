Blitz al Comune di Rende, indagato il sindaco Manna: oltre 20 le misure cautelari

Agli indagati vengono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione di segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, peculato, abuso in atto d’ufficio

C’è anche il sindaco di Rende Marcello Manna, destinatario di un divieto di dimora e di un’interdizione dai pubblici uffici, tra le persone coinvolte nel blitz di guardia di finanza e carabinieri al Comune di Rende, coordinato dalla Procura di Cosenza, che ha portato all’arresto di tre persone ai domiciliari e all’esecuzione di diversi provvedimenti a carico di amministratori, imprenditori e professionisti. Interdizione dai pubblici uffici anche per il vicesindaco di Rende Annamaria Artese. Ai domiciliari è finito, invece, l’ex assessore Pino Munno. Otto interdittive della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e dodici divieti di esercitare attività professionale ed imprenditoriale, nei confronti di soggetti con cariche istituzionali e funzionari, dipendenti del Comune di Rende, imprenditori e professionisti. Con lo stesso provvedimento è stato disposto il sequestro di sei società, di manufatti e somme di denaro, depositate in conti correnti bancari. Agli indagati, nel provvedimento cautelare, vengono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione di segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture, peculato, abuso in atto d’ufficio.