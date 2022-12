‘Ndrangheta: è di Tropea il ristoratore coinvolto in un’operazione in Austria

E’ originario di Tropea il ristoratore coinvolto in un’operazione contro la ‘ndrangheta scattata in Austria, con la partecipazione di 120 poliziotti austriaci e carabinieri italiani. Un vero e proprio blitz – nato dalle segnalazioni della Dda di Catanzaro – e coordinato sul campo dalle Procure di Linz e Steyr. Al centro dell’indagine un ristoratore di Tropea, gestore di diversi ristoranti e pizzerie tra l’Austria e la Baviera tedesca, ritenuto vicino alla criminalità organizzata calabrese.

Nel corso dell’operazione sono stati perquisiti in contemporanea numerosi uffici, immobili, appartamenti ed attività commerciali, tra cui un concessionario d’auto, sparsi in diverse località dell’Austria.

L’operazione, gestita dall’Ufficio Federale della Polizia criminale austriaca, è nata a seguito di un ordine europeo di indagine, in quanto il ristoratore – residente a Linz – sarebbe ritenuto dalle autorità italiane vicino alla ‘ndrangheta. Il soggetto originario di Tropea è al momento ancora ricercato, anche se gli inquirenti non escludono possa trovarsi proprio a Linz. Al momento è stata disposta una perquisizione domiciliare nella sua abitazione.

LEGGI ANCHE: Lotta alla ‘ndrangheta, operazione a Linz in Austria: perquisizioni