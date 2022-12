Omicidio Muzzupappa a Nicotera Marina: svolta nelle indagini, ricercato presunto autore

Ricercato il presunto autore del delitto del 38enne Giuseppe Muzzupappa, avvenuto a Nicotera Marina la sera del 26 novembre scorso. Le indagini, condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica, hanno consentito di dare un’identità al presunto autore dell’omicidio. A sparare sarebbe stato Pasquale Megna, noto commerciante del posto. Gli elementi raccolti sono stati utilizzati dalla Procura di Vibo Valentia per chiedere e ottenere dal gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del presunto autore dell’efferato delitto, resosi irreperibile nell’immediatezza del fatto di sangue e tuttora attivamente ricercato. Al momento gli inquirenti non hanno comunicato di più in ordine a movente e dinamica del fatto di sangue.

