Grave incidente sulla A2 nei pressi dello svincolo di Pizzo, tre i feriti

Due ambulanze sono giunte da Lamezia, un’altra da Vibo. Sulla dinamica del sinistro e al fine di accertare responsabilità in un tratto con eterni lavori in corso si è portata la polizia stradale

Grave incidente sull’autostrada A2 nel tratto ricompreso tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo in direzione sud. Tre i feriti accertati che sono stati già trasportati in ospedale a Lamezia (con due ambulanze arrivate da Lamezia ed una di Vibo), mentre due auto sono andate completamente distrutte nell’impatto sulla cui dinamica sono al lavoro i poliziotti della stradale giunti sul punto dell’incidente. Il sinistro è avvenuto a poca distanza dall’uscita per Pizzo dove sono in corso eterni lavori di manutenzione con pericolosi restringimenti della carreggiata e manto stradale non dei migliori. Notevoli i disagi stamane alla circolazione, aumentati per la mole di traffico a causa delle festività natalizie.

