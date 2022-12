Anche a Pizzo vietati i botti di Capodanno: l’ordinanza del sindaco Pititto

Con ordinanza a firma del sindaco Sergio Pititto, anche Pizzo dice “No” ai botti di Capodanno. Il provvedimento prevede il divieto di accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di botti o altri artefici pirotecnici (categoria f2 e f3) da 30 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. In particolare, il primo cittadino ricorda: «Ogni anno la cronaca nazionale riferisce infortuni anche di gravi entità provocati da imprudenza o imperizia nell’utilizzo di simili prodotti». Non solo: «Serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico di animali domestici» in quanto il fragore dei botti, oltre a ingenerare evidenti reazioni di spavento, vengono esposti a pericolo di fuga e smarrimento con probabilità di causare o essere vittime di incidenti stradali. Sono esclusi dal provvedimento i botti di libero commercio da utilizzarsi a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree affollate. Il materiale – si specifica – deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati e presentare dicitura attestante a possibilità di commercializzazione al pubblico. Previste sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori dell’ordinanza. Proprio nella cittadina costiera, nelle scorse ore, un petardo ha danneggiato la statua di Gesù Bambino collocata nel presepe in piazza dopo la tradizionale messa di Natale.

LEGGI ANCHE: Soriano, la commissione straordinaria vieta l’utilizzo di ogni genere di botti

Tags

Pizzo

Articoli correlati